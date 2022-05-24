Рассылка WhatsApp своими руками. Бесплатная программа. Примеры. Прогреватор. Проверка доверия.

Рассылка WhatsApp — это самый эффективный метод рекламы и способ получения клиента на сегодняшний день.



Это самый популярный мессенджер в мире, в котором нет рекламы, нет спама, есть только доверие и максимальное внимание. Нажмите, чтобы раскрыть...

Доверие WhatsApp — это параметр влияющий на способность вести рекламную и активную деятельность со своих номеров WhatsApp.



Новые и автоматически-зарегистрированные номера WhatsApp не обладают доверием, блокируются даже за простую активность, с них не получиться отправлять рекламу и вести активную деятельность. Нажмите, чтобы раскрыть...

Как же своими руками запустить столь вкусную рассылку по

WhatsApp

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Какие аккаунты WhatsApp НЕЛЬЗЯ использовать в работу?

Какие аккаунты WhatsApp МОЖНО использовать в работу?

Как проверить КАЧЕСТВО аккаунтов WhatsApp и убедиться в наличии доверия?

Как правильно запускать «Прогреватор» БЕЗ РИСКА?

Как быстро составить правильный файл фраз на 100к строк?

Как правильно запускать рассылку WhatsApp?

Какой текст точно не стоит массово рассылать?

Какой текст МОЖНО массово рассылать?

Как правильно работать с негативом и чем он опасен?

Итак, 2 ПРОСТЫХ ШАГА сделаны и теперь можно приступать, увеличивать Продажи, Траффик, Подписки.

В приложении прикладываю Шаблон WhatsApp_Sender.zp , со всеми необходимыми функциями!

Для этого нам необходимо сделатьУбедиться, что наши аккаунты обладают доверием со стороны WhatsAppПродумать и хорошо рандомизировать текст рассылки.Начнем с ПЕРВОГО.это автоматически зарегистрированные номера.Можно по этому поводу спорить много, но зная, как сегодня работают системы защиты от бот активности на той стороне, скажу наперед строго, автоматически зарегистрированные WhatsApp никогда не станут доверительными, что бы мы с ними не делали.В момент регистрации, а это самый главный момент определяющий будущую судьбу аккаунта, применяются самые мощные проверки, они настолько сильные, что система на той стороне 100% знает, человек это или нет.И если в начале пути аккаунта совершить не верное действие, то такие аккаунты помечаются как бот и уходят в теневой бан, как правило далее в бан при любой возможности.это регистрации с использованием «клонеров», приложений позволяющих держать несколько копий WhatsApp на одном телефоне или эмуляторе.это установка не официального приложения из сторонних .apk, что является грубым нарушением.необходимо только через Play Market, в противном случае вас так же пометят как бот регистрацию., и не менее важное, это использование обычного WhatsApp приложения для рекламы.Делая рассылку с такого приложения, вы нарушаете внутренние правила WhatsApp, его политику, запрещающую вести коммерческую деятельность с простого WhatsApp, и получаете блокировку.Для этих нужд существует приложение WhatsApp Business, в котором ведение рекламных компаний и коммерческой деятельности разрешено.это аккаунты WhatsApp Business приложения и только.это аккаунты с положительной активностью и историей.это аккаунты, обладающие доверием.– один из самых важных параметров, при работе с данным мессенджером.Для проверки доверия мы будем использовать Шаблон и его функцию «прогрева».Методика проста и эффективна, проверена временем.Тогда в настройках «Прогреватора» устанавливаем число смс за один запуск 9 (10-1), а число запусков считаем так, чтоб каждый аккаунт отправил не менее 300 смс, в нашем случае число запусков будет 3000/9=334.Если ваши WhatsApp выдерживают такую нагрузку, то можно смело считать их готовыми для рассылки рекламы.Эта функция не только создает положительную активность с ваших WhatsApp, не только проверяет доверие, но еще и определяет аккаунты, попавшие в теневой бан, которые ни в коем случае нельзя запускать совместно с хорошими WhatsApp.Запуская вместе, мы отдаем все свои креативы в теневой бан, по которым быстро вычисляется вся наша сетка и отправляется в вечную блокировку., это наличие большого и правильно составленного файла фраз для прогрева.должен содержать не менее 100к строк, в каждой из которых будет фраза на 12-15 слов, РАЗНАЯ ПО СМЫСЛУ.Это должны бытьна подобие вопросов и ответов, комментариев к постам или фотографиям.Составлять фразы с заменой одного двух слов не имеет смысла, если вы своими глазами видите, что фразы схожи, то и ИИ WhatsApp это поймет, занесет фразу в теневой бан.Так можно потерять при прогреве все свои WhatsApp, потом долго гадать причину.из шаблона и пример стартового файла на генерацию, который будет содержать 10к строк, разных по смыслу.Логика генерации не замысловатая, но очень эффективна на практике, проверена на огромном объеме.В настройках указываем стартовый файл, указываем файл для записи результата, в 1 поток устанавливаем 100 запусков и получаем 100к строк через пару минут.на чём попадаются многие, это однотипный тип текст рассылки, который при сегодняшних технологиях легко определяется.это отсутствие работы над негативом.однотипный и не разный.текст и использованием слабого Spintax.{Слово 1 | Слово 2 | … |Слово n} – так делать не нужно, только навредите, если WhatsApp увидит работу Spintax, определит это как бот активность.В Spintax необходимо использовать предложения из большего количества слов, идеально иметь больше вариантов.Для этого нужно будет заказать рерайты вашего основного креатива у нескольких авторов, аккумулировать это в один большой Spintax.{Креатив 1 | Креатив 2 | … | Креатив n} – идеальный пример, стремитесь к нему., а жалобы — это блокировки.Агрессивная рассылка даже по СВОЕЙ, теплой базе, может сгенерировать жалобы., одна за другой, уводят наши креативы в не доверительный сегмент, а следом и в блокировку всех WhatsApp, которые отправляли подобные сообщения., обращаться к абоненту вежливо, заинтересовать и только после отправлять ссылку или делать более громкое предложение., рекомендуюдо финальной версии, иначе невозможно дать гарантии по правильной эффективной работе шаблона.Если информация была полезной, ГОЛОСУЙТЕ!