Рассылка WhatsApp своими руками. Бесплатная программа. Примеры. Прогреватор. Проверка доверия.

Z_Studios
Client
- Регистрация
- 24.10.2014
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Рассылка WhatsApp — это самый эффективный метод рекламы и способ получения клиента на сегодняшний день.
Это самый популярный мессенджер в мире, в котором нет рекламы, нет спама, есть только доверие и максимальное внимание.
Доверие WhatsApp — это параметр влияющий на способность вести рекламную и активную деятельность со своих номеров WhatsApp.
Новые и автоматически-зарегистрированные номера WhatsApp не обладают доверием, блокируются даже за простую активность, с них не получиться отправлять рекламу и вести активную деятельность.
Как же своими руками запустить столь вкусную рассылку по WhatsApp?
Для этого нам необходимо сделать 2 ПРОСТЫХ ШАГА:
1. Убедиться, что наши аккаунты обладают доверием со стороны WhatsApp
2. Продумать и хорошо рандомизировать текст рассылки.
Начнем с ПЕРВОГО.
Какие аккаунты WhatsApp НЕЛЬЗЯ использовать в работу?
Первое, это автоматически зарегистрированные номера.
Можно по этому поводу спорить много, но зная, как сегодня работают системы защиты от бот активности на той стороне, скажу наперед строго, автоматически зарегистрированные WhatsApp никогда не станут доверительными, что бы мы с ними не делали.
В момент регистрации, а это самый главный момент определяющий будущую судьбу аккаунта, применяются самые мощные проверки, они настолько сильные, что система на той стороне 100% знает, человек это или нет.
И если в начале пути аккаунта совершить не верное действие, то такие аккаунты помечаются как бот и уходят в теневой бан, как правило далее в бан при любой возможности.
Второе, это регистрации с использованием «клонеров», приложений позволяющих держать несколько копий WhatsApp на одном телефоне или эмуляторе.
Третье, это установка не официального приложения из сторонних .apk, что является грубым нарушением.
Устанавливать WhatsApp необходимо только через Play Market, в противном случае вас так же пометят как бот регистрацию.
Четвертое, и не менее важное, это использование обычного WhatsApp приложения для рекламы.
Делая рассылку с такого приложения, вы нарушаете внутренние правила WhatsApp, его политику, запрещающую вести коммерческую деятельность с простого WhatsApp, и получаете блокировку.
Для этих нужд существует приложение WhatsApp Business, в котором ведение рекламных компаний и коммерческой деятельности разрешено.
Какие аккаунты WhatsApp МОЖНО использовать в работу?
Первое, это аккаунты WhatsApp Business приложения и только.
Второе, это аккаунты с положительной активностью и историей.
Третье, это аккаунты, обладающие доверием.
Как проверить КАЧЕСТВО аккаунтов WhatsApp и убедиться в наличии доверия?
Качество аккаунтов WhatsApp – один из самых важных параметров, при работе с данным мессенджером.
Без доверия со стороны их системы, работать не получиться.
Для проверки доверия мы будем использовать Шаблон и его функцию «прогрева».
Методика проста и эффективна, проверена временем.
Рассмотрим ситуацию, где у нас есть в наличии 10 WhatsApp.
Тогда в настройках «Прогреватора» устанавливаем число смс за один запуск 9 (10-1), а число запусков считаем так, чтоб каждый аккаунт отправил не менее 300 смс, в нашем случае число запусков будет 3000/9=334.
Если ваши WhatsApp выдерживают такую нагрузку, то можно смело считать их готовыми для рассылки рекламы.
Данную операцию рекомендуется делать каждый раз, перед рассылкой рекламы.
Эта функция не только создает положительную активность с ваших WhatsApp, не только проверяет доверие, но еще и определяет аккаунты, попавшие в теневой бан, которые ни в коем случае нельзя запускать совместно с хорошими WhatsApp.
Запуская вместе, мы отдаем все свои креативы в теневой бан, по которым быстро вычисляется вся наша сетка и отправляется в вечную блокировку.
Как правильно запускать «Прогреватор» БЕЗ РИСКА?
Первое и самое важное, это наличие большого и правильно составленного файла фраз для прогрева.
Правильно составленный файл должен содержать не менее 100к строк, в каждой из которых будет фраза на 12-15 слов, РАЗНАЯ ПО СМЫСЛУ.
Это должны быть человеческие фразы на подобие вопросов и ответов, комментариев к постам или фотографиям.
Составлять фразы с заменой одного двух слов не имеет смысла, если вы своими глазами видите, что фразы схожи, то и ИИ WhatsApp это поймет, занесет фразу в теневой бан.
Так можно потерять при прогреве все свои WhatsApp, потом долго гадать причину.
Как быстро составить правильный файл фраз на 100к строк?
Для этого будем использовать функцию «генератор фраз» из шаблона и пример стартового файла на генерацию, который будет содержать 10к строк, разных по смыслу.
1 запуск генератора это 1000 новых фраз.
Логика генерации не замысловатая, но очень эффективна на практике, проверена на огромном объеме.
В настройках указываем стартовый файл, указываем файл для записи результата, в 1 поток устанавливаем 100 запусков и получаем 100к строк через пару минут.
Убедившись, что наши аккаунты обладают доверием со стороны WhatsApp, переходим ко ВТОРОМУ ШАГУ.
Как правильно запускать рассылку WhatsApp?
Первое, на чём попадаются многие, это однотипный тип текст рассылки, который при сегодняшних технологиях легко определяется.
Второе, это отсутствие работы над негативом.
Какой текст точно не стоит массово рассылать?
Первое, однотипный и не разный.
Второе, текст и использованием слабого Spintax.
{Слово 1 | Слово 2 | … |Слово n} – так делать не нужно, только навредите, если WhatsApp увидит работу Spintax, определит это как бот активность.
В Spintax необходимо использовать предложения из большего количества слов, идеально иметь больше вариантов.
Для этого нужно будет заказать рерайты вашего основного креатива у нескольких авторов, аккумулировать это в один большой Spintax.
Какой текст МОЖНО массово рассылать?
{Креатив 1 | Креатив 2 | … | Креатив n} – идеальный пример, стремитесь к нему.
Как правильно работать с негативом и чем он опасен?
Негатив – это жалобы, а жалобы — это блокировки.
Агрессивная рассылка даже по СВОЕЙ, теплой базе, может сгенерировать жалобы.
Эти жалобы, одна за другой, уводят наши креативы в не доверительный сегмент, а следом и в блокировку всех WhatsApp, которые отправляли подобные сообщения.
Жалобы необходимо полностью исключать, обращаться к абоненту вежливо, заинтересовать и только после отправлять ссылку или делать более громкое предложение.
Итак, 2 ПРОСТЫХ ШАГА сделаны и теперь можно приступать, увеличивать Продажи, Траффик, Подписки.
В приложении прикладываю Шаблон WhatsApp_Sender.zp , со всеми необходимыми функциями!
Версия шаблона запускается и корректно работает начиная с 7.7.0.0 версии ZennoPoster, в демо версии работает.
Если вы серьезно хотите работать с WhatsApp, рекомендую всегда обновлять ZennoPoster до финальной версии, иначе невозможно дать гарантии по правильной эффективной работе шаблона.
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Для запуска проектов требуется программа ZennoPoster или ZennoDroid.
Это основное приложение, предназначенное для выполнения автоматизированных шаблонов действий (ботов).
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Для того чтобы запустить шаблон, откройте нужную программу. Нажмите кнопку «Добавить», и выберите файл проекта, который хотите запустить.
Подробнее о том, где и как выполняется проект.